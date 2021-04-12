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Kocaeli'de lüks otomobil parçalanıp hurdaya döndü! Sürücü feci şekilde can verdi

İhlas Haber Ajansı

KOCAELİ Kuzey Marmara Otoyolu’nda seyir halindeki tıra arkadan çarparak parçalanan lüks otomobilin sürücüsü feci şekilde hayatını kaybetti.

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Olay, Kocaeli Kuzey Marmara Otoyolu Körfez Sevindikli gişeleri İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Abdullah Fatih Demirci idaresindeki 34 BMK 261 plakalı Volkswagen marka lüks otomobil, önünde ilerleyen Mahlis Tuncer idaresindeki 31 AFY 084 plakalı Iveco marka tıra arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle parçalanan otomobilin sürücüsü araç içinde sıkışırken kazayı görenler durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan otomobil sürücüsü Abdullah Fatih Demirci’nin sağlık ekiplerince yapılan kontrolünde hayatını kaybettiği belirlendi. Özel bir ilaç firmasında çalıştığı öğrenilen Demirci’nin cesedi, olay yeri incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Kaza yapan araçlar çekici ile yoldan kaldırılırken, jandarma ekipleri inceleme başlattı.

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