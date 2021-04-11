Ekonomi eski Bakanı Masum Türker, Türkiye'nin yurt dışındaki altın rezervlerinin uçaklarla Londra'dan Türkiye'ye taşındığını söyledi. Türker, Türk ekonomisine yönelik saldırının emanetteki bu paraların Türkiye'ye taşınması olduğunu ileri sürdü.

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Ekonomi eski Bakanı Masum Türker, son ekonomik gelişmeleri Türk ekonomisine yönelik saldırı olarak niteledi. Saldırının nedeni cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi yurtdışında bulunan altın rezervlerini Türkiye'ye getirilmesi olduğunu söyleyen Türker, operasyonun hükümetin lehine olmasına rağmen kamuoyuna duyurulmadığını ileri sürdü.

Masum Türker, katıldığı internet yayınında son aylarda döviz ve borsa piyasasında yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Ekonomi yönetiminin değiştiği süreçte yaşananları da bu saldırının uzantıları olduğunu söyleyen Türker şöyle konuştu:

"Ekonomi yönetiminin değiştiği o süreçte önce bakan atamalarını etkilemek için bir saldırı yapıldı. Sonrasında durum biraz değişti. Neden? Bizim yurtdışındaki rezervlerimiz Türkiye’ye getirildi. Bunun fakına varan ABD ve özellikle yabancı şirketler Türkiye'ye baskı yapmaya başladılar. İşte o baskı yapmaya başladıkları tarih de artık ekonomi yönetiminin değiştiği tarihti. Ekonomi yönetiminin değiştiği o süreçte önce bakan atamalarını etkilemek için bir saldırı yapıldı. Ama kesin bakan atamaları yapıldıktan sonra döviz kurları biraz durdu çünkü bir strateji değişikliği yapmaları gerekiyordu.

"Berat Albayrak başarılıydı"

Albayrak'ı herkes saldırıyor belki damat olduğu için saldırıyorlardı ama bence Albayrak başarılıydı, başarısız değildi. Orada ekonomiyi yönlendirmeye alışmış kişiler liderin çevresine gidip şikayet ederlerdi damat olduğu için şikayet edemiyorlardı rahatsızlık buydu ama yönetim iyiydi. Kadrolarında bir zayıflık vardı.

"Saldırının nedeni altınların Türkiye'ye getirilmesi"

Bu hükümetin yaptığı başarılı bir iş var. Kimse söylemiyor. 2018 cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılmadan, şubat ayının sonuna doğru. Türkiye'nin yurt dışında bulunan tüm altınları taşınmıştır Türkiye'ye. Bakın bu önemli bir şeydir!

Bunu ne hükümet pazarladı ne de bunun üzerinden olumludur dendi. Hatırlıyor musunuz Trump ve papaz meselesini? Bizim Halkbank Genel Müdür Muavini'nin tutuklandığı dönem. Onların nedeni, o paraların taşındığını fark etmeleriyle oldu. Yani Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanı esip gürlüyor ya bu gücü nereden alıyor? Devletimin yurtdışında rezerv diye emanet parası yok artık.

Altınlar Türkiye'ye uçaklarla taşınmış

Bunları önce yani devlete ait olanları swap aracılığıyla Londra'ya taşıdılar, Londra'dan da fiilen uçaklarla taşındı. Bakın ben bunu takip ettim ama bu milli övünülecek şey olduğu için bu operasyonu tamamlandığı güne kadar ağzımı açmadım. Sonra bazı toplantılarda söyledim. Türkiye'nin rezervleri taşınmıştır başarılıdır. Bunu sonradan fark eden dış güçler, kendi adamları gördüklerini fırçalamışlardır.

"CHP'nin 128 milyar dolar nerede sorusu?"

Türkiye'nin 128 milyar dolar döviz rezervi yoktu. Türkiye'nin döviz rezervi kendi sahip olduğu rezervdir. 128 milyar dolar dediğimizde yurtdışından gelmiş borç para eklendiği zaman sanki o para bizim gibi rezerv olarak belirleniyor. Halbuki döviz rezervleri artık modern anlamda ikiye ayrılarak tanımlanması gerek birincisi öz kaynaklardan oluşan rezerv ikincisi ise yabancı kaynaklardan oluşan rezerv."