Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Gaziantep FK'yı konuk edecek Fenerbahçe'de Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, Luiz Gustavo'yu yedeğe çekti.

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Sarı lacivertlilerde sezon başından bu yana değişmez ismi olan Brezilyalı orta saha, Gaziantep maçında 11'de görevlendirilmedi.

Son oynanan Yeni Malatyaspor maçı sonrası oyunu geriden kurduğuna yönelik eleştiriler yapılan 33 yaşındaki yıldızın yerine Mert Hakan Yandaş 11'de yer aldı.

İkinci kez yedek kaldı

Bu sezon 21 maçta da 90 dakikayı tamamlayan Gustavo, sarı-lacivertli formayı giydiğinden bu yana (54 maç) ikinci kez yedek soyundu.

Luiz Gustavo, bu sezon Süper Lig'de 26 maçın 25'inde ilk 11'de sahaya çıkmıştı. Gustavo'nun ilk 11 başlamadığı tek maç, sakatlığını atlattıktan sonraki ilk maç olan Konyaspor karşılaşmasıydı.