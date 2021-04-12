MUĞLA'da cesedi kanalda bulunan Cansu Kaya'nın öldürülmesine ilişkin davada Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden yargılanan iki sanığa 18 yıl ile ağırlaştırılmış müebbet arasında değişen hapis cezaları verildi.

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MUĞLA Fethiye Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Mehmet Poyraz Çalhan ve Necati Demir, bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken; maktulün ailesi, taraf avukatları ile Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu temsilcileri salonda hazır bulundu.

Söz verilen sanık Demir, yaşananları doğru şekilde tüm samimiyetiyle anlattığını söyledi.

Olayla ilgili anlattıklarını adli tıp ile bilirkişi raporlarının ispatladığını savunan Demir, "Olaydan sonra eşyaları atmak ve jandarmaya bilgi vermemek dışında bir suçumuz yok. Bu kararımız bütün hayatımızı mahvetti. Altı yıldır tutukluyuz. Bu suçu gerçekten işlemedik" dedi.

Sanık Çalhan ise üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek 'yapmış olabilir' şüphesinin hayatını mahvettiğini öne sürdü.

Mahkeme heyeti, Demir'e 'kasten öldürme'den ağırlaştırılmış müebbet, 'cinsel saldırıya teşebbüs' ve 'kişiyi hürriyetten yoksun kılma' suçundan 28 yıl 8 ay 7 gün; Mehmet Poyraz Çalhan'a 'kasten öldürme' suçundan 22 yıl, 'cinsel saldırıya teşebbüs' ve 'kişiyi hürriyetten yoksun kılma' suçundan 18 yıl hapis cezası verdi.

Duruşmanın ardından gazetecilere açıklama yapan genç kızın babası Osman Kaya, "İnşallah af çıkmaz, hak ettikleri bu cezayı yatarlar. Diyecek bir şey bulamıyorum" dedi.

Öte yandan adliye önünde Cansu Kaya'nın fotoğraflarının yer aldığı dövizler taşıyan bir grup kadın, kadın cinayetlerini protesto etti.