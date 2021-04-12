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Terör örgütü PKK'dan kaçan 5 terörist ikna yoluyla teslim oldu

Anadolu Ajansı

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışması sonucu 5 terör örgütü PKK mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

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İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; bakanlık koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde terör örgütü PKK'dan kaçan 5 örgüt mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu.

Örgüt mensuplarının 2013, 2014 ve 2015 yıllarında terör örgütüne katıldığı ve son olarak Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Böylelikle bu yıl içerisinde sadece ikna yoluyla teslim olan teröristlerin sayısı 50'ye yükseldi.

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