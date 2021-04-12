BIST 1.376
DOLAR 8,15
EURO 9,71
ALTIN 454,44
HABER /  POLİTİKA

Türkiye'den Kanada'ya SİHA sitemi: Durumdan rahatsızız

Anadolu Ajansı

Kanadalı mevkidaşı Marc Garneau'yla bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'ye yönelik savunma sanayii kısıtlamalarından duyulan rahatsızlığı dile getirdi.

Abone ol

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kanada Dışişleri Bakanı Marc Garneau'yla bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre; görüşmede ikili ilişkiler ele alındı.

Görüşmede aynı zamanda Türkiye'ye yönelik savunma sanayisi kısıtlamaları konusunda Kanada'nın tutumundan duyulan rahatsızlık iletilerek bu durumun gözden geçirilmesi istendi.

Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'da Türk SİHA'ları ile Ermenistan'ı perişan etmesinin ardından Kanada hükümeti, Erivan'ı korumak için SİHA'larda kullanılan Kanada üretimi Wescam'in elektro-optik ve kızılötesi kamera sistemlerinin satışını askıya almıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Erdoğan'ın zam müjdesi sonrası emekliler 1.545 lira bayram ikramiyesi istedi
Türkiye'nin yurt dışındaki altınlarına ne oldu? Masum Türker açıkladı
İzmir'de boynu ağrıyordu asansöre binerken yere yığıldı! Gerçek saatler sonra anlaşıldı
Yüksek riskli Samsun'da korkutan haber! Evinde ölü bulunan kadının koronavirüs testi pozitif çıktı
Mustafa Üstündağ aslen nereli boşandığı eşi ve sevgilisi kimdir?
Kocaeli'de lüks otomobil parçalanıp hurdaya döndü! Sürücü feci şekilde can verdi
14 emekli amiral adliyeye sevk edildi! Bildiriyi emekli amiral Ergün Mengi düzenlemiş
Cenk Tosun'un dizinde tendon kopması yaşandı
Sahurda ezan okunurken su içilir mi oruç bozulur mu Diyanet fetvası
Konya'da kocasını salona yollayıp kahvaltıda dehşet saçtı! Kanlar içinde kaldı
Yorumlar 1 yorum