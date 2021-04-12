Fenerbahçe Gaziantep FK maçı golleri ve geniş özeti

Fenerbahçe, Süper Lig'in 34. haftasında konuk ettiği Gaziantep FK'yi 3-1 mağlup etti. Kanarya'ya galibiyeti getiren golleri Mert Hakan Yandaş, Valencia ve Sinan Gümüş atarken; Gaziantep FK'nin tek sayısını Maxim kaydetti. Fenerbahçe, bu sonuçla puanını 66'ya yükseltti ve lider Beşiktaş'ı takibini sürdürdü. Gaziantep FK ise 50 puanda kaldı ve 6. sıraya geriledi.

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Süper Lig'in 34. haftasında Gaziantep FK'yi konuk eden Fenerbahçe, rakibini 3-1'lik skorla mağlup etti.

Kanarya'ya galibiyeti getiren golleri 56'da Mert Hakan Yandaş, 71'de Valencia ve 90+5'te Sinan Gümüş kaydetti. Gaziantep FK'nin tek sayısı 65'te Maxim'den geldi.

Fenerbahçe, bu galibiyetin ardından 66 puana yükselerek lider Beşiktaş'ı takibini sürdürürken; Gaziantep FK ise 50 puanda kaldı ve haftayı 6. sırada tamamladı.

Maçtan önemli dakikalar

4. dakikada Caner Erkin'in ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta kaleci Günay topu uzaklaştırdı.

9. dakikada Caner Erkin'in soldan kullandığı köşe vuruşunda altıpas önünde Mert Hakan Yandaş'ın son anda dokunduğu top kaleci Günay'da kaldı.

11. dakikada Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Sağdan İrfan Can'ın ortasında savunmanın uzaklaştıramadığı top ceza yayı üzerinde Mert Hakan'ın önüne düştü. Mert Hakan'ın sol ayağıyla şutunda Gaziantep savunmasında Djilobodji meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı. Atağın devamında altıpasta topu önünde bulan Valencia'nın yerden şutunda top direk dibinden auta gitti.

34. dakikada Caner Erkin'in sağdan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Gökhan Gönül'ün arkaya aşırdığı topta altıpas içinde Serdar Aziz'in boş kaleye vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

42. dakikada Ozan Tufan'ın ceza sahası dışından kaleyi cepheden gören noktadan vuruşunda kaleci Günay topu kornere çeldi.

45+1. dakikada Dicko'nun sağdan ortasında penaltı noktası civarında Kenan Özer'in kafa vuruşunda top direk dibinden auta gitti.

İlk yarı 0-0 tamamlandı.

53. dakikada ceza yayı üzerinden kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Sosa'nın şutunda kaleci Günay topu kornere çeldi.

56. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Rakip yarı sahada yapılan preste topu kazanan Ozan Tufan soldan bindiren Mert Hakan Yandaş'ı gördü. Mert Hakan ceza sahası içi sol çaprazda topla buluştuktan sonra arka direğe yaptığı plaseyle takımını öne geçirdi: 1-0

59. dakikada Maxim'in hücum yönünün solundan kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında kimsenin müdahale edemediği top kaleci Altay Bayındır'da kaldı.

66. dakikada Gaziantep FK beraberliği yakaladı. Ceza yayı sağından kullanılan serbest vuruşta Maxim'in barajın altından yerden vuruşunda kaleci Altay çizgide topu kontrol etmeye çalıştı. Hakem Mete Kalkavan, VAR'dan gelen uyarı sonrasında topun çizgiyi geçtiği gerekçesiyle gol kararı verdi: 1-1

71. dakikada Fenerbahçe yeniden öne geçti. Caner Erkin'in soldan ortasında ceza sahası içinde Pelkas'ın kafayla aşırdığı topa arka direkte vuran Valencia, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1

80. dakikada soldan yapılan ortada ön direkte Enver Cenk Şahin meşin yuvarlağı Olkowski'ye topuğuyla indirdi. Olkowski müsait durumdayken penaltı noktası civarında daha müsait durumdaki arkadaşı Kenan Özer'i gördü. Kenan'ın vuruşunda kaleci Altay'ın çıkardığı topa Dicko'nun ikinci vuruşunda yine Altay meşin yuvarlağı kornere çeldi.

89. dakikada sağdan ceza sahasına giren Maxim'in penaltı noktasına çıkardığı topa gelişine Mirallas'ın müsait durumda vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

90+5. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Hızlı gelişen atakta Luiz Gustavo'nun pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Sinan Gümüş'ün şutunda top ağlarla buluştu: 3-1

Fenerbahçe sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Fenerbahçe: 3 - 1 :Gaziantep FK

Stat: Ülker

Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Serkan Ok

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Serdar Aziz, Szalai, Caner Erkin, Jose Sosa (Dk. 81 Gustavo), Ozan Tufan (Dk. 72 Sinan Gümüş), İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş (Dk. 87 Novak), Pelkas (Dk. 72 Cisse), Valencia (Dk. 81 Osayi-Samuel)

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Olkowski, Djilobodji, Miranda, Morais (Dk. 79 Güray Vural), Vetrih (Dk. 85 Furkan Soyalp), Rashid (Dk. 79 Enver Cenk Şahin), Mirallas, Maxim, Kenan Özer (Dk. 85 Ribeiro), Dicko

Goller: Dk. 56 Mert Hakan Yandaş, Dk. 71 Valencia, Dk. 90+5 Sinan Gümüş (Fenerbahçe), Dk. 66 Maxim (Gaziantep FK)

Sarı kartlar: Dk. 40 Miranda, Dk. 52 Vetrih (Gaziantep FK), Dk. 67 Mert Hakan Yandaş, Dk. 90 Gökhan Gönül (Fenerbahçe)