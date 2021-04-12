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Bursa merkezli 5 ilde fuhuş operasyonu

Bursa merkezli Adana, Hatay, Mersin ve İstanbul'da düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltın alınan 13 şüpheliden 10'u tutuklandı.

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BURSA merkezli 5 ildeki fuhuş operasyonunda yakalanan 13 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, bazı şüphelilerin, kadınları fuhuş yapmaya teşvik ettiklerini, fuhuş için yer temin ettikleri ve fuhşa aracılık ettiklerini belirledi.

Bursa, Adana, Hatay, Mersin ve İstanbul'daki adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

Zanlılara ait adreslerde yapılan aramalarda kayıt yapan kameralı gözlük, 13 cep telefonu, 2 dizüstü bilgisayar, mağdur kadınları borçlandırmak için kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda senet, günlük kazanç listeleri ve 2 kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Ekipler ayrıca fuhşa sürüklenen 37 kadın ile 64 kişinin ifadelerine de başvurdu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 10'u çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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