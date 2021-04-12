Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya Millî Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Erdoğan, Türkiye'nin Libya'ya her türlü desteği vereceğini belirterek, "Bu vesileyle corona belasının yaygın şekilde devam ettiği sürede yarın 150 bin doz aşıyı da kendilerine teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Libya Millî Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe'nin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa ve heyetler arası görüşmelerinin ardından, çeşitli anlaşmaların imza töreni yapıldı. İki lider, başta Doğu Akdeniz olmak üzere birçok kritik konuyu ele aldı.

Libya ile 5 yeni anlaşma

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Libya Başbakanı Dibeybe huzurunda iki ülke arasındaki 5 anlaşma da imzalandı.

3 adet elektrik santrali ve havalimanı inşası

Bu kapsamda, "Libya'da Elektrik Santrali Yapımına İlişkin Protokol", "Libya'da 3 adet Elektrik Santrali İnşasına İlişkin Mutabakat Zaptı", "Trablus Havalimanı Yeni Uluslararası Terminal İnşasına İlişkin Mutabakat Zaptı" ve "Trablus'ta Yeni Bir Alışveriş Merkezi İnşasına İlişkin Mutabakat Zaptı" imza altına alındı.

Medya alanında iş birliği

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Devleti Milli Birlik Hükümeti Arasında Medya Alanında Stratejik İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı" ise Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Libya'nın İletişim ve Siyasi İşlerden Sorumlu Devlet Bakanı Velid Ammar Muhammed El-Lafi tarafından imzalandı.

Yüksek düzeyli stratejik iş birliği konseyi imzası

Törende ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Abdülhamid Dibeybe, iki ülke arasındaki "Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Birinci Toplantısı Ortak Bildirisini" imzaladı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Milli birlik hükümeti Başbakanı, ve mümtaz bakanlarını Ankara'da misafir etmekten büyük bahtiyarlık duyuyorum. Kendilerine tekrar hoş geldiniz diyorum. Bu ziyaretim ülkelerimize hayırlı olmasını niyaz ediyorum. Tüm İslam aleminin Ramazan ayını tebrik ediyorum. Görüşmemizde, dayanışmamızı ve işbirliğimizi daha ileriye taşıma arzumuzu teyit ettik. 2 dost kardeş millet olarak bekalarımız ve ay yıldızlarımız için yüzyıllardır kader birliği yaptık.

Gazi Mustafa Kemal'in, Enver Bey'in nice kahramanlarımızın kutlu mücadelelerini sonucunda bugünlere gelebildik.

'Darbeciler yanında saf tutanlar katliamlara ortak olmuşlardır'

Türkiye, doğusu batısı kuzeyi ve güneyiyle tüm Libya'yı muhabbetle kucaklamaktadır. her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Trablus'a yönelik saldırıların ciddi boyuta ulaştığı dönemde Libyalı kardeşlerimizin yardımına koştuk. Libya'nın uluslararası çağrısına bir tek Türkiye koşmuştur. Darbecilerin işlediği suçlar tek tek ortaya çıktı. Toplu mezarlar, işgal döneminin canlı şahitleridir. Darbecilerin yanında saf tutanlar bu katliamlara ortak olmuşlardır. Libya'ya verdiğimiz destek, Trablus'un düşmesini önlemiş ve ateşkesi sağlamıştır. Tüm bu çabalar sonucunda Milli Birlik Hükümeti kurulabilmiştir. Kurumların ve silahlı kuvvetlerin birleştirilmesi zaruridir. Libyalı kardeşlerimizin daha iyi şartlarda yaşaması için kamu hizmetleri geliştirilmelidir.

'Türkiye, Libya'ya her türlü desteği verecektir'

Gayri meşru aktörlere arka çıkararak, Libya'da çıkar elde etme hedeflerinin artık bitmesini istiyoruz. Bugün bu husustaki kararlığımızı tekrar teyit ettik. Görüşmelerimizde başta yatırımlar olmak üzere, ikili ticaret ve ekonomimizi güçlendirecek adımlar üzerinde durduk. Türkiye, sağlam kurumsal yapısı ve güçlü özel sektörüyle Libya'nın altyapı üstyapısına her türlü desteği verecektir. Yarın Başbakan'ın iş adamlarıyla yapacağı toplantıda bu konular etraflıca değerlendirilecektir.

Bu vesileyle corona belasının yaygın şekilde devam ettiği sürede yarın 150 bin doz aşıyı da kendilerine teslim edeceğiz.



Bingazi'deki konsolosluğumuz, şartlar olgunlaştığında yeniden faaliyete geçirmeyi planlıyoruz. Bu amaçla Trablus'taki bir salgın hastanesini işleteceğiz. Libya, savaş yıkım ve istikrarsızlıkla anılan bir ülke olamaz, olmamalıdır. Libya'da safere giden yolu açan aziz şehitlerimizi bir kez daha yadediyorum.

Libya Millî Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe'nin açıklamalarından satır başları:

Bugünkü toplantımız iki kardeş arasında son derece önemliydi. Bizler tüm komşu ve dost ülkelerle gerçek anlamda stratejik ilişkiyi tesis etme arzusu içindeyiz. Özellikle Türkiye ile bunu yapma arzusu içindeyiz. Biraz önceki toplantıda, Libya'nın güvenliği, istikrarı, egemenliği toprak bütünlüğü konularına vurgu yaptık. Libya'ya saygı ülkelerle yaptığımız işbirliğine dayanmaktadır. Bizler her türlü terör eylemlerine karşı mücadelemizi sürdürecek, yasa dışı göç yönünde çabalarımızı arttıracağız.

'Türk şirketlerin Libya'ya gelmesini bekiyoruz'

İki ülke arasındaki karma ekonomik kurul toplantısının en kısa sürede yapılması içerisindeyiz. Libya yeniden yapılanma konusunda birçok proje yapacaktır. Türk şirketlerinin bu projeler için gelmesini bekliyoruz. Çok değerli Cumhurbaşkanı ve basın mensupları, bizler ekonomi enerji için ilişkilerini geliştirme çabası içerisindeyiz. Ortak sağlık işbirliği konularını da ele aldık. Bizler tüm ülkelerle stratejik işbirliği, özellikle bunu Türkiye ile sağlamaktayız.