BIST 1.376
DOLAR 8,16
EURO 9,72
ALTIN 454,06
HABER /  GÜNCEL

Kaza geçiren Hande Fırat ekranlardan uzak kalacak

Evinde kaza geçiren gazeteci Hande Fırat'ın Hürriyet'teki yazılarına ve CNN Türk'teki programına ara verdiği belirtildi.

Abone ol

Hürriyet Gazetesi'nde Ankara temsilciliğinin yanı sıra köşe yazarlığı da yapan ve CNN Türk ekranlarının ilgiyle takip edilen tartışma programı 'Gece Görüşü' programının moderatörü olan gazeteci Hande Fırat, evinde kaza geçirdi.

Birleşik olan bulaşık makinası parlatıcılarını ayırmaya çalışırken parlatıcıların patlaması sonucu iki gözünde de hasar oluşan Hande Fırat, hastanenin yolunu tuttu.

Serum ve kortizon tedavisi uygulanan Hande Fırat'ın doktorları, deneyimli sunucunun büyük bir tehlike atlattığını söyledi.

Antibiyotik tedavisine başlayan Hande Fırat'ın doktorların tavsiyesi üzerine güneş gözlüğü kullandığı öğrenildi.

Fırat, bir süre hem CNN Türk ekranlarındaki Gece Görüşü programını sunamayacak hem de Hürriyet’teki köşesine ara verecek. (Medyaradar)

ÖNCEKİ HABERLER
Sahur kaçta illerin imsak vakti! Diyanet Ramazan imsakiyesine göre sahur saatleri
Ankara'daki yıkımda vurguncular iş başında!
Fenerbahçe Gaziantep FK maçı golleri ve geniş özeti
Bursa merkezli 5 ilde fuhuş operasyonu
Rusya'dan Türkiye'ye uçuşları azaltma kararı
Antalya'da tarihi eser operasyonunda şaşkına çeviren savunma
Mansur Yavaş, Çin Büyükelçiliği'nin bulunduğu caddenin adını değiştiriyor
Muğla'daki Cansu Kaya cinayetinde katillere ceza yağdı
Terör örgütü PKK'dan kaçan 5 terörist ikna yoluyla teslim oldu
Türkiye'den Kanada'ya SİHA sitemi: Durumdan rahatsızız
Yorumlar