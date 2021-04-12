Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kritik Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında aşılama çalışmalarının ne kadar etkili olduğunu tablolar üzerinden anlattı. Bakan Koca 65 yaş üzeri vatandaşların, yüzde 23,6'sının aşı yaptırmadığını da söyledi.

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TÜRKİYE kendi aşısını yapma yolunda artık son safhaya gelirken, Alman BionTech'ten Haziran için 30 milyon doz sözü alındı. Rusya'nın Sputnik aşısı için de görüşme yapılıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hem aşı tedarikinde hem de aşıların sonuçlarına dair önemli bilgiler paylaştı.

65 yaş üstü vatandaşlar ve sağlık çalışanları üzerinden elde edilen sonuçları paylaşan Bakan Koca, aşı yaptıran bu iki grubun toplam vaka sayısı içindeki oranının ciddi oranda azaldığını anlattı. Aşı yaptıran grupların hastanedeki entübe sayılarında da büyük düşüş oldu.

İşte Bakan Koca'nın aşıyla ilgili açıklamalarından öne çıkanlar:

*65 yaş üstü vatandaşlarımızın toplam vaka içindeki oranı 1 Ocak itibarıyla yüzde 17.7'ydi, şimdi ise yüzde 8.2. Neredeyse yarı yarıya düşmüş durumda.

65 yaş üstü vatandaşlarımızın yüzde 23,6'sı, aşısı tanımlandığı halde halen aşısını yaptırmadı. Bunun aşıdan başka çözümü yok. Vatandaşlarımız aşı sırası geldiğinde geciktirmeden aşılarını yaptırmalıdır.

*Şu ana kadar 65 yaş üstü aşılama oranı 76.4. Sağlık çalışanlarına baktığımızda toplam vaka içindeki payı 1 Ocak'ta yüzde 5.3'tü, şu an 1.3'e kadar düştü. Bu aşının etkisini gösteren önemli bir bulgu. Sağlık çalışanlarında aşılama oranı yüzde 86. Yatanlar içinde yüzde 57.4 şuan yarı yarıya düşmüş durumda.

65 yaş üstü oranı yüzde 71'den yüzde 54,4'e indi

Yoğun bakımda yatan vakalar içinde yoğun bakımda yatanların oranı yüzde 69.9, sağlık çalışanları ise yüzde 1.1'den şu an yüzde 0.25'e kadar inmiş durumda.

Entübe vakalar içinde 65 yaş üstü ve sağlık çalışanı oranı ortalama 42 gün sonra etkisinin olduğunu görüyoruz. O yüzden Ocak ayından itibaren entübe olan vakaların azaldığını görüyoruz. 65 yaş üstü oranı yüzde 71'den yüzde 54,4'e indi, sağlık çalışanlarında ise bu oran yüzde 1.1 iken şuan yüzde 0.15'e indiğini görüyoruz.

Aşının 65 yaş üstü ve sağlık çalışanlarına özellikle daha erken yapıldığı için, hem hastanede yatış, yoğun bakım ve entübe hastalar boyutunda baktığımızda, belirgin faydalar sağlandığını gördük. O yüzden hak tanınmış olan kişilerin aşı yaptırma konusunda hassasiyet göstermesini rica ediyorum

*Sağlık çalışanlarının yüzde 86’sı aşılandı. Yüzde 14’ü tanımlandı, gidip aşısını yaptırabilir.

Biontech Haziran'a söz verdi

*Uğur Hoca, Türkiye’ye aşı gönderme konusunda büyük gayret sarf ediyor. ‘Haziran ayı için 30 milyon doz aşıyı şimdiden söz verebilirsin’ dediler. Hem Mayıs sonu, hem Haziran’da bunu daha arttıralım diye görüşüyoruz.

*10 gün içinde de rakamın ne kadar fazla olabileceğini netleştirmiş olacağız. Bizim Haziran sonuna kadar elimizde yoğun bir aşının olacağını söyleyebilirim. 40 yaş üstünü aşılayabileceğimizi ama bunun 30-35 yaşıyla ilgili bu son 30 milyon rakamıyla bunu söyleyebileceğimi ifade ediyorum.