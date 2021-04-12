Türkiye 12 Nisan 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 34.182'ye çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. 24 saatlik verilere göre; 2 bin 671'i semptomatik olmak üzere 54 bin 562 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 3 milyon 903 bin 573'e yükseldi.

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Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 243 kişi daha hayatını kaybetti.

Bugünkü iyileşen sayısı 41 bini geçti

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 41 bin 218 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 3 milyon 372 bin 629'a yükseldi. Toplam test sayısı 41 milyon 892 bin 922'ye yükselirken, ağır hasta sayısı 2 bin 891 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,3 oldu.

Vaka sayıları düne göre artış gösterdi

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 237 kişi hayatını kaybederken, 2548'i semptomatik olmak üzere 50 bin 678 yeni vaka tespit edilmişti.