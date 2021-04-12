Gülsen Uğurlu ise, "Çok kalabalık. Eşimle hastaneye gidiyoruz." diye konuştu. Metrobüsten inen ve tramvaya binecek olan Mustafa Erbey, "Bütün bir hafta hep aynı, değişen hiçbir şey yok. Ben metrobüs ve minibüs kullanıyorum. Minibüsleri kalabalık diye eleştiriyorlar, ceza kesiyorlar ama minibüsçünün suçu yok. Biz zorla biniyoruz. Ama metrobüs, tramvay ağzına kadar dolu. Sosyal mesafe falan yok. Elimizde olmaksızın bunu yaşıyoruz, mecburiyetten." şeklinde konuştu.