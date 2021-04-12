'Türkiye'de ölümlerle karşılaşma riskimiz var' uyarısı! 'Büyük tehlike' ekonomiyi vurabilir
Siyanürden 1200 kat zehirli balon balığındaki parazitler, deniz yaşamını tehdit etmeye başladı. Doç. Dr. Argun Akif Özak, parazitlerin, ekonomik değere sahip balıklara sıçraması durumunda ciddi ölümler yaşanabileceğini belirtti.
Türkiye sularındaki 512 balık türünden özellikle ekonomik değeri bulunan levrek, zargana, lüfer gibi 34 türde balık parazitlerine rastlanıldığını belirten Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Balık Hastalıkları Anabilim Dalı Üyesi Doç. Dr. Argun Akif Özak, bu parazitlerden 24 türün ise ekonomik kayıplara neden olduğunu söyledi.
Özak, balıkların yüzgeçlerine, ağız içerisine ve solungaçlarına tutunan parazitlerin dokularda deformasyon yaptıklarını ve balıkların beslenememe başta olmak üzere çeşitli hastalıklara bağlı olarak öldüklerini kaydetti.
Kızıldeniz'den 101 yeni balık türü
İklim değişikliği nedeniyle Kızıldeniz'den 101 yeni balık türünün Akdeniz'e geldiğini kaydeden Doç. Dr. Argun Akif Özak, bu türlerden sadece balon ve aslan balıkları hakkında çalışmalar yapıldığını aktardı.
Özak, siyanürden 1200 kat daha etkili olan tetrodotoksin zehri barındırması, tüketildiğinde çok sayıda ölüm vakasına neden olması ve balıkçıların ağlarına da zarar vermesiyle tanınan balon balıklarının taşıdığı 'caligus lagocephali' isimli parazitin de tehlikeli olduğunu anlattı.