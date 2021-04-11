Türkiye 11 Nisan 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 294 bin 274 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 50 bin 678 kişinin testi pozitif çıktı, 237 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 3 milyon 849 bin 11, can kaybı 33 bin 939 oldu.

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Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 11 Nisan 2021 Pazar günü verilerine göre; son 24 saatte 294 bin 274 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 50 bin 678 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 2 bin 548 olarak kayda geçti.

Geride bıraktığımız günde 237 kişi hayatını kaybetti, 30 bin 194 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşen sayısı 3 milyon 331 bin 411'e çıktı.

Toplam test sayısı 41 milyon 591 bin 854'e ulaşırken; vaka sayısı 3 milyon 849 bin 11, vefat sayısı 33 bin 939, ağır hasta sayısı 2 bin 824 oldu.

Haftalık verilere göre; bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3.1, yatak doluluk oranı yüzde 55.7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66.5, ventilatör doluluk oranı yüzde 33, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99.9 olarak gerçekleşti.