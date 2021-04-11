Süper Lig'in 34. haftasında alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Kayserispor, konuk ettiği Antalyaspor'a 1-0 kaybetti. Bu sonuçla puanını 42'ye çıkartan Antalyaspor haftayı 11. sırada tamamlarken; 33 puanda kalan Kayserispor ise 18. sırada yer aldı.

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4. dakikada Kayserispor atağında savunmanın arkasına koşu yapan Luckassen'in kaleciyle karşı karşıya pozisyonda kayarak yaptığı vuruşta kaleci Boffin son anda topu kontrol etmeyi başardı.

5. dakikada Lennon'un kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde oluşan karambolde önünde kalan topu Luckassen ağlarla buluşturdu. Maçın hakemi VAR incelemesinin ardından Kvrzic'in topa elle oynadığı gerekçesiyle golü iptal etti.

15. dakikada sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında Kvrzic'in yerden sert ortasında altıpas içerisinde önünden geçen topa Luckassen dokunamadı. Pedro Henrique'yi geçen meşin yuvarlak taca çıktı.

45. dakikada Nuri Şahin'in sağ taraftan kullandığı kornerde ön direğe koşu yapan Naldo'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak sol taraftan ağlarla buluştu: 0-1

Maçın ilk yarısını Fraport TAV Antalyaspor 1-0 önde tamamladı.

62. dakikada Kvrzic'in ara pasında savunmanın arkasına konuş yapan Pedro Henrique'nin kaleciyle karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta köşeyi iyi kapatan kaleci Boffin uzanarak meşin yuvarlağı kornere çelmeyi başardı.

72. dakikada Lennon'un ara pasında savunmanın arkasına hareketlenen Melih Okutan'ın yerden kale alanına paralel gönderdiği ortada sarı-kırmızılı ekipte hiç bir oyuncu topa müdahale edemedi.

89. dakikada Podolski'nin kendi yarı sahasından savunmanın arkasına gönderdiği uzun pasta topla buluşan Serdar Gürler'in pasında ceza sahasına giren Doğukan Sinik, kaleci Doğan Alemdar ile karşı karşıya kaldı. Genç kaleci meşin yuvarlağı yatarak rakibinin ayağından kurtardı ve kontrol etti.

Karşılaşma Fraport TAV Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kayserispor: 0 - 1 :Antalyaspor

Stat: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Aleks Taşçıoğlu, Yusuf Bozdoğan

Kayserispor: Doğan Alemdar, Kvrzic, Kolovetsios, Uğur Demirok, Aziz Eraltay, Attamah, Avramovski (Dk. 72 Sabovic), Lennon (Dk. 87 Ramazan Civelek), Pedro Henrique (Dk. 87 Paz), Muğdat Çelik (Dk. 31 Melih Okutan), Luckassen (Dk. 72 Nurettin Korkmaz)

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Naldo, Kudriashov, Eren Albayrak, Doğukan Sinik, Veysel Sarı, Amilton (90+1 Ali Eren İyican), Nuri Şahin, Podolski, Sidney Sam (Dk. 44 Serdar Gürler)

Gol: Dk. 45 Naldo (Fraport TAV Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 16 Kudriashov, Dk. 26 Nuri Şahin, Dk. 68 Bünyamin Balcı, 90+5 Ali Eren İyican (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 45+2 Aziz Eraltay Dk. 90+2 Kvrzic (Hes Kablo Kayserispor)