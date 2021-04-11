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İzmir Foça'da denize düşen eğitim uçağının enkazı çıkarıldı! 2 pilot kurtarılmıştı

İZMİR'in Foça ilçesinde 9 Nisan'da denize düşen eğitim uçağının enkazı çıkarıldı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG Alemdar gemisinin su altı arama ekipleri, önceki gün yeri belirlenen ve şamandıra yerleştiren noktada bugün uçağın enkazına ulaştı.

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Denizden çıkarılan enkaz, gemi vinci yardımıyla TCG Alemdar gemisine konuldu. Çalışmanın tamamlanmasının ardından TCG Alemdar da bölgeden ayrılmak üzere hareket etti.

Çiğli 2. Ana Jet Üssü'nden kalkan KT-1 tipi eğitim uçağı, 9 Nisan'da Orak Adası ile İngiliz Burnu arasında denize düşmüş, iki pilot kurtarılmıştı. Enkaz çıkarma çalışmalarına da başlanmıştı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "9 Nisan 2021 tarihinde eğitim uçuşu sırasında Foça açıklarında denize düşerek kaza kırıma uğrayan KT-1 tipi uçağımız, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ait TCG ALEMDAR kurtarma gemisi tarafından denizden çıkarıldı" ifadelerine yer verildi.
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