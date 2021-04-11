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Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov’dan Donbass açıklaması iç meselemiz

Kremlin Sözcüsü Dimitry Peskov, katıldığı televizyon programında Putin ve Merkel görüşmesine ilişkin ayrıntı verdi. Peskov, “Birliklerimizi nereye sevk ettiğimiz, iç meselemizdir.” dedi.

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Ukrayna’nın doğusunda yer alan Donbass bölgesinde gerilim tırmanıyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Almanya Başbakanı Angela Merkel, geçtiğimiz günlerde Donbass bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçılar ile Kiev ordusu arasındaki gerilime ilişkin telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, Rusya’da katıldığı bir televizyon programında görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

“Önlem almalıyız”
Peskov, ”Rusya’nın yanı başında iç savaşın yeniden başlamak üzere olduğu bir ülke var. Bu bizim için tehlikeli mi? Elbette tehlikeli. Güvenliğimizi sağlamak için önlemler almalı mıyız? Tabii ki almalıyız. Biz de bunu yapıyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Endişeler yersiz”
“Merkel, Avrupa sınırlarında Rus askerlerinin sayısının artmasına yönelik endişelerini dile getirdi.” diyen Peskov, endişeleri yersiz bulduğunu söyleyerek, “Nasıl hareket ettiğimiz ve birliklerimizi kendi topraklarımızda nereye sevk ettiğimiz bizim kendi iç meselemiz.” dedi.

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