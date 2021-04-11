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Ekrem İmamoğlu'ndan vatandaşlara çağrı: Vakit kaybetmeden sürece dahil olun

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından paylaştığı video ile Beylikdüzü Gürpınar Mahallesi'ndeki riskli yapıların dönüşümü için mahalle sakinlerine çağrıda bulundu.

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Bölgede risk oluşturan yapıların dönüşümünü hedefleyen İBB Başkanı İmamoğlu, Twitter paylaşımında, "Beklemeye hiç vaktimiz yok" diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Riskli yapılar için KİPTAŞ çok uygun dönüşüm olanaklarıyla yeni bir süreç başlattı. Beylikdüzü Belediyesi iş birliğiyle Gürpınar’da dönüşüm başladı, bütün vatandaşlarımızı vakit kaybetmeden sürece dahil olmaya davet ediyorum".

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