İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından paylaştığı video ile Beylikdüzü Gürpınar Mahallesi'ndeki riskli yapıların dönüşümü için mahalle sakinlerine çağrıda bulundu.Abone ol
Bölgede risk oluşturan yapıların dönüşümünü hedefleyen İBB Başkanı İmamoğlu, Twitter paylaşımında, "Beklemeye hiç vaktimiz yok" diyerek şu ifadeleri kullandı:
"Riskli yapılar için KİPTAŞ çok uygun dönüşüm olanaklarıyla yeni bir süreç başlattı. Beylikdüzü Belediyesi iş birliğiyle Gürpınar’da dönüşüm başladı, bütün vatandaşlarımızı vakit kaybetmeden sürece dahil olmaya davet ediyorum".