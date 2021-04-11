TÜRKİYE'de 55 bin civarındaki ki günlük vakanın yüzde 40'ının görüldüğü İstanbul'da kaç kişinin koronavirüs aşısı olduğunu Vali Ali Yerlikaya açıkladı. İşte rakamlar...

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İstanbul'da toplam 2 milyon 814 bin 919 koronavirüs aşısı yapıldı. Açıklama İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan geldi. Açıklamada, birinci dozun 1 milyon 661 bin 10, ikinci dozun ise 1 milyon 153 bin 909 olduğu bildirildi.

Vali Yerlikaya'nın Twitter hesabından yaptığı paylaşıma göre, İstanbul'da toplam 2 milyon 814 bin 919 olmak üzere; birinci doz 1 milyon 661 bin 10, ikinci doz ise 1 milyon 153 bin 909 aşılama yapıldı. Yerlikaya, 65 yaş üstü aşı olma oranının 81.2'ye ulaştığını da açıkladı.

Vali Yerlikaya, "60-64 yaş arasındaki hemşehrilerimizin aşı olmaları için randevu almalarını bekliyoruz" ifadesini kullandı.