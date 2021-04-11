TÜRKİYE'de 55 bin civarındaki ki günlük vakanın yüzde 40'ının görüldüğü İstanbul'da kaç kişinin koronavirüs aşısı olduğunu Vali Ali Yerlikaya açıkladı. İşte rakamlar...Abone ol
İstanbul'da toplam 2 milyon 814 bin 919 koronavirüs aşısı yapıldı. Açıklama İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan geldi. Açıklamada, birinci dozun 1 milyon 661 bin 10, ikinci dozun ise 1 milyon 153 bin 909 olduğu bildirildi.
Vali Yerlikaya'nın Twitter hesabından yaptığı paylaşıma göre, İstanbul'da toplam 2 milyon 814 bin 919 olmak üzere; birinci doz 1 milyon 661 bin 10, ikinci doz ise 1 milyon 153 bin 909 aşılama yapıldı. Yerlikaya, 65 yaş üstü aşı olma oranının 81.2'ye ulaştığını da açıkladı.
Vali Yerlikaya, "60-64 yaş arasındaki hemşehrilerimizin aşı olmaları için randevu almalarını bekliyoruz" ifadesini kullandı.
250 bin kişi aşı olmaya gitmedi
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Kemalettin Aydın dün, "İstanbul'da aşı sırası gelen 250 bin kişi henüz aşısını olmadı" açıklaması yapmış ve sırası gelen herkesi aşı olmaya çağırmıştı.