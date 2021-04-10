İstanbul'da aşı tedirginliği! 250 bin kişi sırası gelse de aşı olmadı dakikada 15 kişi korona oluyor
İSTANBUL'da koronavirüs salgınında vahim bir tablo yaşanıyor. Günlük 55 bin vakanın yüzde 40'nın İstanbul'da olduğu açıklandı. Buna rağmen İstanbul'da aşı sırası gelmesine rağmen 250 bin kişinin aşı olmadığı ortaya çıktı. İstanbul'un koronavirüs tablosu çok daha vahim hale geliyor...
Koronavirüste tablo giderek kötüleşiyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vakaların yüzde 40'ı İstanbul'da" dedi... Buna göre İstanbul'da günde ortalama 22 bin, her bir dakikada ise 15 kişi koronavirüse yakalanıyor. Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "İstanbul'da sokağa çıktığınızda, metroya bindiğinizde, otobüse bindiğinizde virüsü kapmama şansınız çok düşük" dedi. Türkiye geneli istatistikleri ise daha ürpertici... Buna rağmen İstanbul'da aşı sırası gelmesine rağmen 250 bin kişinin aşı olmadığı ortaya çıktı. Prof. Dr. Kemalettin Aydın'dan aşı firarilerine çağrı geldi.
Günlük vaka sayısı 55 bini geçti...
Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı günlük koronavirüs tablosuna göre son 24 saatte 2408'i semptomatik olmak üzere 55 bin 791 yeni vaka tespit edildi. 253 kişi hayatını kaybetti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 33.454'e, toplam vaka sayısı 3 milyon 745 bin 657'ye yükseldi.
İstanbul'da 1 ayda vakalar 10 kat arttı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da Bakan Yardımcıları, İl Sağlık Müdürü ve başhekimlerin katılımıyla son durumu masaya yatırdı. Ardından da "İstanbul'da mart başına göre vaka sayıları yaklaşık 10 kat arttı. Ülkemizde vakaların yaklaşık yüzde 40'ı İstanbul'da. İstanbul'un durumu ülkemizin durumunu belirliyor. İstanbul'u koruyabilirsek ülkemizi de koruyabileceğiz" paylaşımı yaptı.
İlk doz aşısını olanlar 11 milyona yaklaştı
Koronavirüs aşılamasında uygulanan toplam doz sayısı 18 milyonu geçti. İlk doz aşılarını olanlar 11 milyona ulaşmak üzere. Ancak onların da koronavirüse yakalanma riski halen devam ediyor. İlk doz sonrası koronavirüse yakalananlara ikinci doz aşı uygulanmıyor. 6 ay sonra aşılama ilk dozdan başlıyor. Aşı olunduğunda da tedbirlere uyulması gerekiyor.