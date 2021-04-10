Koronavirüste tablo giderek kötüleşiyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vakaların yüzde 40'ı İstanbul'da" dedi... Buna göre İstanbul'da günde ortalama 22 bin, her bir dakikada ise 15 kişi koronavirüse yakalanıyor. Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "İstanbul'da sokağa çıktığınızda, metroya bindiğinizde, otobüse bindiğinizde virüsü kapmama şansınız çok düşük" dedi. Türkiye geneli istatistikleri ise daha ürpertici... Buna rağmen İstanbul'da aşı sırası gelmesine rağmen 250 bin kişinin aşı olmadığı ortaya çıktı. Prof. Dr. Kemalettin Aydın'dan aşı firarilerine çağrı geldi.