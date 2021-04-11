Cumhuriyetçi Parti'nin bağış etkinliğine katılan Trump Koronavirüs aşısı hakkında çok konuşulacak bir öneride bulundu..

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Geçtiğimiz aylarda seçimden yenilgi ile ayrılarak Oval Ofiste'ki koltuğunu Biden'a bırakan Trump yine bir hayli ilginç açıklamalara imza attı.

Dün eşi Melania ile Cumhuriyetçi Parti'nin (GOP) bağış etkinliğine katılan Trump Kovid-19 aşısı ile ilgili bir öneri ortaya attı.

"Aşını adı Trump olsun''

Etkinliği yerinde takip eden CNN International muhabirinin söylediklerine göre, Trump, Kovid-19 aşısının aslında 'Trumpcine' yani 'Trump aşısı' olarak adlandırılması gerektiğini söyledi.

Kendisini Cumhuriyetçi Parti'nin lideri olarak nitelendiren Trump eski yardımcısını Pence'i de hedef aldı.

Pence'i suçladı

Seçimlere hile karıştırıldığı iddiasını yineleyen Trump, Pence'in bu süreçte kendisinin yanında olacak cesarete sahip olmadığını belirtti.

Cumhuriyetçi Parti'nin 2022'de Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu kazanacağından emin olduğunu belirten Trump, 2024'te başkan adayı olup olmayacağına dair bir açıklama ise yapmadı.