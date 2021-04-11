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Aydın'da yaşandı! Kız arkadaşından ayrılan Sezer, ormanlık alanda kendini astı

 AYDIN'ın Kuyucak ilçesinde, Sezer Ç. (19), ormanlık alanda kendisini iple ağaç dalına asarak yaşamına son verdi. Sezer Ç.'nin 2 yıldır birlikte olduğu kız arkadaşıyla bir süre önce ayrıldığı bu nedenle de bunalımda olduğu öne sürüldü. 

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Kuyucak'ta, sıhhi tesisatçı olarak çalışan Sezer Ç., dün 15.30 sıralarında Horsunlu Mahallesi Ali Bilgin Tepesi'ndeki ormanlık alanda, iple ağaca asılı hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Sezer Ç.'nin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay yerinde inceleme yapan jandarma, Sezer Ç.'nin intihar ettiğini belirledi. 

Sezer Ç.'nin 2 yıldır birlikte olduğu kız arkadaşıyla bir süre önce ayrıldıkları için bunalımda olduğu ve bu nedenle intihar etmiş olabileceğini ileri sürüldü. Sezer Ç.’nin motosikleti de olay yerinde bulundu.

Sezer Ç.'nin cesedi, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Kuyucak Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Jandarma, Sezen Ç.'nin intiharıyla ilgili soruşturma başlattı.

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