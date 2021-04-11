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Eski Ayasofya Baş İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın koronavirüse yakalandı

Eski Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi Baş İmam Hatibi Prof. Dr. Mehmet Boynukalın'ın, koronavirüs testi pozitif çıktı. Boynukalın, gündemdeki siyasi konularla ilgili çıkışları sonrası tepki çekmiş, daha sonra istifa ettiğini duyurmuştu.

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Eski Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi Baş İmam Hatibi Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, koronavirüse yakalandı.

Twitter'dan yaptığı paylaşımda evde istirahat ettiğini ifade eden Boynukalın, şu ifadeleri kullandı:

"Koronadan dolayı evde ilaç alıyor ve istirahat ediyorum. Dualarınızla çabuk atlatırız inşallah. Elhamdülillah alâ külli hal."

Paylaşımları tepki çekmişti
İstanbul Sözleşmesi, kadın cinayetleri, Merkez Bankası ve kurdaki dalgalanmalar hakkındaki yorumlarını sosyal medyada paylaşan Boynukalın; son aylarda tepkilerin odağında yer almıştı. Profesör son olarak da amirallerin bildiri metni ile birlikte adının kimi iddialarda geçmesinden rahatsız olmuş ve istifa paylaşımında buna da değinmişti.

İstifasını bu sözlerle açıklamıştı
Boynukalın'ın yayınladığı metinde şu ifadeler yer almıştı: "İki gün önce, akademik/ilmi çalışmalarıma daha fazla vakit ayırabilmek için Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'ndeki baş imam hatiplik görevimden affımı ve görevlendirmemin sona ermesini istedim. Kararımın bir sebebi de, 'Ayasofya İmamı konuşuyor da biz niye konuşmayalım' hezeyanlarına meydan vermemektir."

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