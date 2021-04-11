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Adana'da hipodromda cinayet! Seyis arkadaşını öldüren zanlı yakalandı

ADANA'da yarış atı seyisliği yapan arkadaşı Selçuk Turan'ı (39) vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldürmekten aranan şüpheli Fırat Polater (40) yakalandı. Polater, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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 Nisan akşam saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Adana Yeşiloba Hipodromu'nun ahırlar bölgesinde aynı yerde yarış atı seyisliği yapan Selçuk Turan ve Fırat Polater bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Fırat Polater, Turan'ı vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladı.

Turan, kanlar içinde yere yığılırken, Fırat Polater ise olay yerinden kaçtı. Beraber çalıştığı arkadaşları tarafından otomobille hastaneye kaldırılan Turan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Turan'ın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Saklandığı evde yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri Polater’in Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi’nde bir evde saklandığını belirledi. Eve baskın yapan ekipler Polater'i gözaltına aldı. Emniyette ifadesi alınan Polater’in cinayeti kabul ettiği ve Turan ile geçmişten bu yana aralarının bozuk olduğunu ve sık sık kavga ettiklerini söylediği öğrenildi. Polater, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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