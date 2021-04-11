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Giresun’da 6 katlı binada yangın

Giresun'un Görele ilçesinde gece yarısı bir binada çıkan yangın, çevrede paniğe neden oldu.

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Görele ilçesine bağlı Soğuksu Mahallesi Necmettin Demirel Sokak’ta 6 katlı bir binanın çatı katında baca yangını meydana geldi.

Kısa sürede çatı katını saran alevleri gören apartman sakinleri binayı tahliye ederken itfaiye ekiplerine haber verdi.

Ölen ya da yaralanan yok 

Olay yerine gelen Görele İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yaptığı söndürme ve ardından soğutma çalışmalarının ardından kontrol altına alınan yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma meydana gelmezken, maddi hasar meydana geldi.

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