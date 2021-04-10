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Hollanda tedaviyi bitirmek istedi! Covid-19'la savaşan babası için, Bakan Koca’ya seslendi

SAKARYA'da yaşayan bir vatandaş, Hollanda'da ikamet eden ve koronavirüs sebebi ile yoğun bakımda olan babası Cemil Öztaş’ın Türkiye’ye getirilmesi için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya seslendi.

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Yaklaşık 50 yıldır Hollanda’da yaşayan 74 yaşındaki Cemil Öztaş, 20 gün önce rahatsızlığı sebebi ile yaşadığı Rotterdam şehrinde bulunan hastaneye başvurdu. Burada yapılan koronavirüs testi pozitif çıkan Öztaş, hastanede tedavi altına alındı.

Durumu ağırlaşan ve bir süredir tedavisi yoğun bakımda devam eden Cemil Öztaş için, hastane tedavisinin devam etmemesi kararı aldı. Bunun üzerine Sakarya’nın Arifiye ilçesinde yaşayan Salih Öztaş, babasının Türkiye’ye getirilerek tedavisinin devamı için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya seslendi.

"Tedavisinin devam etmemesine karar verdiler"
Salih Öztaş sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Sayın Bakanım, ben bir memur emeklisiyim ve babam koronavirüs nedeniyle Hollanda’da yoğun bakımda yatıyor. Tedavisinin devam etmemesine karar verdiler. Lütfen helikopter ambulansı bu kez de babam için kullanalım, onu ülkemize getirelim. Bulunduğu hastanede doktorlar yapacak bir şey kalmadı diyorlar. Bunun için hastane onayı gerekli ve onlar bu izni vermiyorlar, bu konuda Sağlık Bakanlığının desteğine ihtiyacımız var. Hastamızın, ülkemizde Türk hekimleri tarafından tedavisinin devamını istiyoruz” ifadelerine yer verdi.

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