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ABD'de Kongre baskını sırasında Mike Pence'den Pentagon'a "Burayı temizleyin" emri

ABD'de 6 Ocak Kongre baskını esnasında dönemin Başkan Yardımcısı olan ve 3 Kasım seçim sonuçlarına ilişkin Kongre oturumuna başkanlık eden Mike Pence'in, Savunma Bakanlığını (Pentagon) arayarak "Burayı temizleyin." dediği belirtildi.

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ABD'de 6 Ocak Kongre baskınında Mike Pence'in Pentagon'u arayıp "Burayı temizleyin" dediği ortaya çıktı. Associated Press (AP) haber ajansı, 6 Ocak Kongre baskını esnasında Kongrede bulunan yetkililerin davranışlarına ilişkin yeni belgeleri yayımladı.

Belgelere göre, baskın esnasında Kongre'de 3 Kasım seçimlerinin sonuçlarının resmileşmesi için yapılan Senato oturumuna başkanlık eden Mike Pence, protestocuların binaya girmesinden kısa süre sonra götürüldüğü güvenli yerde, dönemin Savunma Bakan Vekili Christopher Miller'ı aradı.

Pence, 1 dakikadan daha kısa süren görüşmede Miller'a Kongrenin güvende olmadığını belirterek, "Burayı temizleyin." emrini verdi.

Ayrıca o anda binada olan Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer ve Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, askeri yetkilileri arayarak yardım istedi.

Öte yandan Kongre baskını haberinin basına yansımasının ardından Pentagon'da da hareketli dakikalar yaşandı ve Genelkurmay Başkanı Mark Milley de Pentagon'un üst düzeyleri ile yaptığı telekonferansta "Düzeni bir an önce sağlamalıyız." ifadesini kullandı.

Ancak tüm bu yardım çağrılarına ve Milley'in telefon konuşmasına rağmen, Ulusal Muhafızların Kongreye gönderilmesindeki gecikme de dikkatlerden kaçmadı.

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