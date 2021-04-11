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Real Madrid bu sezon Barcelona'ya El Clasico bırakmadı

El Clasico derbisinde Real Madrid, Barcelona'yı 2-1'lik skorla mağlup ederek La Liga'da liderliğini ilan etti.

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İspanya Futbol Birinci Ligi'nin 30. haftasında Real Madrid, sahasında Katalan rakibi Barcelona'yı ağırladı. Çekişmeli geçen karşılaşmadan ev sahibi ekip 2-1 galip ayrıldı.

Real Madrid'in gollerini 13. dakikada Karim Benzema ve 28. dakikada Toni Kroos kaydederken, Barcelona'nın tek golü 60. dakikada Oscar Mingueza'dan geldi. 90. dakikada Casemira, kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Messi'nin şanssız anı
İlk yarının uzatma anlarında Messi'nin kullandığı köşe vuruşunda top doğrudan kaleye yöneldi. Arka direğe çarpan meşin yuvarlak oyun alanına geri döndü.

Bu sonuçla Real Madrid, maç eksiği olan ve aynı puana sahip Atletico Madrid'in önüne geçerek 1. olurken, Barcelona 3. sıraya düştü.

Bu sene El Clasico'lar Real'in
İlk devrede Barcelona'yı deplasmanda 4-1 mağlup eden Real Madrid, 2. El Clasico'yu da kazanarak, şampiyonluk yarışında Katalan ekibinin önüne geçti.

Maçın sonlarına doğru Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi'nin yağmurlu soğuk havada titrediği görüldü.

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