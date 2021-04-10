Buckingham Sarayı, dün hayatını kaybeden Edinburg Dükü Prens Philip’in cenaze törenine ilişkin detayları açıklarken, 17 Nisan’da Windsor Kalesi’nde yapılacak cenaze törenine Sussex Dükü Prens Harry'nin de katılacağı bildirildi.

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İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in dün Windsor Kalesi’nde 99 yaşında hayatını kaybeden eşi Edinburgh Dükü Prens Philip için düzenlenecek cenaze töreninin detayları açıklandı. Buckingham Sarayı, Prens Philip'in cenaze töreninin 17 Nisan Cumartesi günü yerel saatle 15.00'da yapılacağını duyurdu.

Windsor Kalesi’nde gerçekleştirilecek tören için 30 kişilik konuk listesi belirlendiği bildirildi. Cenaze törenine, eşi Meghan Markle ile birlikte İngiliz Kraliyet ailesinden ayrılan ve ABD’ye yerleşen Sussex Dükü Prens Harry'nin de katılacağı belirtildi.

Markle'ın ise hamile olması nedeniyle doktoru tarafından seyahat izni verilmediği için törene katılamayacağı bildirildi. Törene katılacak 30 kişilik konuk listesinde başka kimlerin bulunduğu ise henüz belli değil.

Windsor Kalesi’ndeki St George's Şapeli'nde cenaze töreni başlamadan önce 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağı belirtilirken, Prens Philip'in tabutunun kendisi tarafından özel olarak tasarlanmış bir Land Rover ile taşınacağı aktarıldı.

Prens Philip'in önümüzdeki Cumartesi günü yapılacak cenaze törenine, korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle İngiliz halkının katılmasına izin verilmeyeceği belirtildi. Törende Covid-19 kurallarına tamamen bağlı kalınacağı ve konukların sosyal mesafe kurallarını koruyacağı kaydedildi.

Tören aynı zamanda ulusal televizyonlarda da yayınlanacak. Kraliyet ailesi, halka kraliyet konutlarına gelmemelerine yönelik uyarıda bulunurken, törenin televizyon yayınını izlemelerinin daha iyi olacağını söyledi.

Kraliyet ailesinin en üst düzey yetkilisi Lord Chamberlain Baron Parker'ın, düzenlemeleri denetlediği ve her şeyin katı bir zaman çizelgesine göre uygulanmasını sağlayacağı belirtildi.

Bir saray kaynağına göre, ülkenin Başbakanı Boris Johnson'ın önümüzdeki cumartesi gününe kadar ulusal bir yas dönemi önerisini onayladığı aktarıldı. Ayrıca, Kraliyet Ailesi'nin, 22 Nisan'a kadar 2 haftalık kraliyet yası uygulayacağı ifade edildi.

İngiliz basını, cenaze törenine Kraliçe'nin 4 çocuğunun ve 8 torunun katılmasını ön gördüğünü belirtti. İngiltere basınına göre, Galler Prensi Charles ve Cornwall Düşesi Camilla, Kraliyet ve Amiral Yardımcısı Sir Timothy Laurence, York Dükü Prens Andrew, Wessex Kontu Prens Edward ve Wessex Kontesi Sophie'nin törende olması bekleniyor. Aynı zamanda prens Philip'in torunları Peter Phillips, Zara Tindall, Cambridge Dükü Prens William, Sussex Dükü Prens Harry, Prenses Beatrice, Prenses Eugenie, Leydi Louise Windsor, Viscount Severn ve Cambridge Düşesi Kate Middleton'ın da törene katılması bekleniyor.