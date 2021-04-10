Milli Savunma Bakanlığı, Mardin'in Kızıltepe ilçesi sınırında yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan biri PKK/YPG'li terörist olmak üzere 3 kişinin yakalandığını bildirdi.

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Güvenlik güçleri, sınır içi ve sınır ötesi harekatlarla teröre karşı mücadelesini sürdürürken, bir yandan da sınırı korumaya devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mardin/Kızıltepe sınır hattı üzerinden Türkiye'ye yasa dışı giriş yapılmaya çalışıldığını duyurdu.

Suriye'den ülkeye giriş yapmaya çalıştığı belirlenen 3 kişinin yakalandığı aktarıldı.

Şahıslardan 1'inin terör örgütü PKK/YPG mensubu olduğu belirtilen açıklamada, "Mardin/Kızıltepe hudut hattında yasa dışı yollarla Suriye’den ülkemize girmeye çalışan 3 kişi yakalandı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 1’inin PKK/YPG terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi." ifadelerine yer verildi.