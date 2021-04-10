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AB Konseyi Başkanı Michel'den protokol krizi açıklaması: Geceleri iyi uyuyamıyorum

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile gerçekleştirdiği Türkiye ziyareti sırasında yaşanan protokol krizi dünya gündeminde tartışılmaya devam ediyor. Michel, koltuk krizinden sonra geceleri uyumakta zorlandığını söyledi.

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Protokol krizinin Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen arasındaki çekişmeden kaynaklandığı ortaya çıktı. Krizin sorumlusu olduğu iddia edilen Charles Michel, geceleri uyumakta zorlandığını söyledi.

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beştepe'de Avrupa Birliği liderleri ile yaptığı görüşmelerde Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e yer gösterilmemiş, AB Komisyonu'nun ilk kadın lideri, Erdoğan ve Michel yerleştirilen iki sandalyeye oturduktan sonra ayakta kalmıştı.

Daha sonra çekilen görüntülerde von der Leyen'in mevkidaş olmamalarına rağmen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile karşılıklı, Erdoğan ve Michel'den uzakta bir kanepede oturduğu görülmüştü.

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