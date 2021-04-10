Kuzey Kore lideri Kim Jong-un eğitim bakanını idam etti

Dünyanın en dışa kapalı ülkesinin dünyanın en tartışmalı lideri Kim Jong-un, neredeyse günaşırı gündeme bomba bir haberle gelmeye devam ediyor. En yakınlarını bile acımadan harcamasıyla tanınan Kuzey Kore liderinin bu kez de kendi bakanını idam ettirdiği ileri sürüldü.

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Kuzey Kore, dünyanın en dışa kapalı ülkesi olarak tanınıyor ve lideri Kim Jong-un istemediği sürece ülkeyle ilgili haber almak çok olası olmuyor. Kuzey Kore'yle ilgili flaş haberler ise uluslararası medyaya Güney Kore merkezli kaynaklar tarafından veriliyor.

Ülkenin lideri Kim Jong-un, zalimliği ve verdiği acımasız kararlar ile tanınıyor. Kim, geçmişte eniştesini toplantıdan apar topar çıkarıp köpeklerle dolu bir kafese atmak ve bir generali de piranalara parçalatarak öldürtmesiyle gündeme gelmiş, dünya bu olaylar ortaya çıkınca dehşete kapılmıştı.

Ülkesi koronavirüs salgınında ekonomik anlamda zor günler geçiren Kim Jong-un bir yandan görkemli askeri geçit törenleri düzenleyip düşmanlarına gözdağı verirken bir yandan da yaşanan krizleri ortaya koyarak herkesi şaşırtmıştı.

Ülkeden son aylarda gelen haberlere göre ise Kim, Kovid-19'a yakalanan vatandaşlarını kurşuna dizerek infaz ettiriyordu. ancak yaptığı resmi açıklamalarda Kuzey Kore'de hiç koronavirüs vakası olmadığı ifade ediliyordu.

İnfazın sebebi şaşkınlık yarattı

Mirror ve New York Post'ta yer alan haberlere göre Kim Jong-un Eğitim Bakanı'nı 'yeterli görüntülü arama gerçekleştirmediği' için idam etti. Kuzey Kore rejiminin ilkelerini uygulamada da başarısız bulunan Eğitim Bakanı görüntülü arama suçu dışında ayrıca bakanlığın iş yükünden de şikayetçi olmuştu.

Güney Kore kaynaklı Daily NK konuyla ilgili haberini Kuzey Kore rejimindeki Organizasyon ve Rehberlik Departmanı'ndan (ODG) sızan bir belgeye dayandırdı. ODG'nin soruşturmasında eğitim komisyonunun başarısızlığı araştırıldı, bazı eğitimcilerin hükümetin politikalarını eleştirdiği belirlendi.

Eğitim Bakanı'nın adı haberlerde sadece 'Park' olarak belirtildi ve 50'li yaşlarında olduğu ifade edildi.

Generali pirana akvaryumuna atmıştı

Çılgın lider Kim Jong-un’un kendisine darbe girişiminde bulunmakla suçladığı bir generali piranalarla dolu bir akvaryuma atarak infaz ettiği, 2019 yılında dünya gündemine bomba gibi düşmüştü.

İngiliz medyası o tarihte, adı açıklanmayan generalin Kuzey Kore liderinin rezidansındaki, içinde Brezilya’dan getirtilen yüzlerce pirananın bulunduğu akvaryuma atılır atılmaz öldüğünü yazmıştı.

Eniştesini köpeklere parçalattı

37 yaşındaki Kim Jong-un, vatana ihanetle suçladığı eniştesi Çang Sung-taek ve beş diğer görevliyi ise 2013 yılının sonunda idam etmiş, haber dünyaya ülkenin resmi ajansı KCNA tarafından duyurulmuştu.