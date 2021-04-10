Kocaeli’nin Gebze ilçesinde ulusal ve yerel medyada görev yapan gazeteciler, olay ihbarı yaparak bölgeye gelen polis memurlarına sürpriz yaptı.

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Kocaeli’nin Gebze ilçesinde ulusal ve yerel internet siteleri, gazeteler ve haber ajanslarında görev yapan gazeteciler, polis teşkilatının kuruluşunun 176. Yılı nedeniyle renkli bir etkinliğe imza attı. İlk olarak 112 Acil Yardım Merkezi’ni arayan gazeteciler, Gebze Kent Meydanı’nda bıçaklı, silahlı kalabalık bir grubun kavga ettiği ihbarında bulundu. Daha sonra anonsu alıp, hızlı bir şekilde adrese ulaşan çok sayıda polis ekibi, gazetecilerin pastayla kendilerini beklediklerini fark edince şaşkınlık yaşadı. Kendileri için sürpriz hazırlayan basın mensuplarına teşekkür eden ekipler, daha sonra gazetecilerle birlikte pastayı keserek hatıra fotoğrafı çektirdi.

“Sürprizi görünce çok duygulandık”

Anonsu duyduktan sonra olay var diye hızlı bir şekilde geldiklerini söyleyen polis memuru Ali Duran, “Biz buraya olay var diye hızlı bir şekilde geldik. Ama basın mensuplarının yaptığı sürprizi görünce çok duygulandık. Emniyet teşkilatımızın kuruluşunun 176. Yılını kutladığınız için, bize böyle bir sürpriz hazırladığınız için siz değerli basın mensuplarına teşkilatım adına çok teşekkür ederim. Varlığınız bize yeter, sizleri seviyoruz. Çok sağ olun” dedi.

“Allah onları başımızdan eksik etmesin”

Basın mensupları olarak polis memurlarına ufak bir şaka ve sürpriz yapmak istediklerini belirten İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Hakan Öztürk ise, “Bunu da normal bir olay varmış gibi ihbarda bulunduk. Daha sonra telsizden geçen ihbar üzerine gelen ekiplerimize sürpriz bir pasta ile Polis Haftası’nı kutlamış olduk. Allah onları başımızdan eksik etmesin. Polisler olay var diye toplu bir şekilde geldiler. Olayın asılsız olduğunu, bizim onlara yaptığımız sürprizi görünce tabii ki şaşırdılar. Onların da hoşuna gitti” diye konuştu.

“Yıllardır iç içe beraber görev yapıyoruz”

Yapılan sürprizle beraber hem polis memurlarının hem de kendilerinin mutlu olduklarını söyleyen yerel bir internet sitesinde çalışan Zeynel Oğuz da, “Polis Haftası nedeniyle bölgedeki asayiş muhabirleri olarak her yıl düzenli olarak geleneksel hale getirdiğimiz Polis Haftası ile ilgili polis ekiplerine sürpriz yaptık. Bugün basın mensubu arkadaşlarla toplandık bir pasta organizasyonuyla. 112’ye ihbarda bulunarak silahlı ve bıçaklı büyük bir kavga olduğunu söyledik. Polis memuru arkadaşlarda olay var diye toplu bir şekilde geldi. Bizlerin yapmış olduğu sürprizi görünce onlar da çok mutlu oldular, bizler de çok mutlu olduk. Bizler de asayiş muhabiri olduğumuz için onlarla yıllardır iç içe beraber görev yapıyoruz. Bu vesileyle polis teşkilatımızın 176. kuruluş yıl dönemini kutluyoruz. Polis memurlarımız iyi ki varlar. Allah onlara zeval vermesin” şeklinde konuştu.