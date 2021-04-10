Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve ailesi, bugün son yolculuğuna uğurlayacakları anne Saliha Gül için taziye ziyaretlerini koronavirüs tedbirleri kapsamında kabul etmeyecek.

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Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün annesi Saliha Gül, dün (9 Nisan 2021) hayatını kaybetmişti. Saliha Gül'ün cenazesi, Bahaeddin Nakıboğlu Camisi'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından asri mezarlıkta toprağa verilecek.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında taziye ziyaretlerini kabul etmeyecek olan Gül ailesinin, çevresine de bu noktada herkesin dikkatli olması uyarılarında bulunduğu öğrenildi.