Fransız Silahlı Kuvvetleri sosyal medya hesabından bugün paylaşılan bilgi notuna göre, Panama bayraklı MEDKON İzmir adlı gemiye Libya açıklarında iken baskın yapıldı.

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Denizcilik Dergisi'nde yer alan habere göre Fransa, 1 Nisan’da Ambarlı Kumport’tan ayrılan gemide yapılan aramanın, Birleşmiş Milletler’in (BM) Libya’ya yönelik silah ambargosunu denetlemesi için Avrupa Birliği ülkeleri tarafından Akdeniz’de başlatılan İrini Harekatı kapsamında yapıldığı iddia etti. Gemi ise aramanın ardından rotasına devam etti.

5 gün sonra duyurdular

Öte yandan Fransız ordusunun 3 Nisan’daki olayı beş gün sonra, 8 Nisan’da duyurması dikkat çekti.