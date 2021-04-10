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Gazeteci yazar İlhami Işık, Gelecek Partisi'ne katıldı Davutoğlu rozetini taktı

Gazeteci yazar İlhami Işık, Gelecek Partisi'ne katıldı. Işık'ın rozetini takan Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Genel Başkan Danışmanı olarak da yakın mesai arkadaşlarımdan biri olacak." dedi.

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Gazeteci yazar İlhami Işık, Gelecek Partisi’ne katıldı. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun Şanlıurfa’da yerel ve ulusal basın mensupları ile buluştuğu toplantısında Işık'ın rozetini taktı. Işık, aynı zaman da Davutoğlu'nun da danışmanı olarak görevlendirildi. 

 Ahmet Davutoğlu, partisine katılan İlhami Işık’ı şu sözlerle tanıttı:

“Kendisi birçok gazetede, yayın organında uzun yıllar yazarlık yapmış olan, Türkiye’de kamuoyundaki etkisi bakımından çok maruf bir yazarımız bugün partimize katılıyor. Bunu bugün, Şanlıurfa’da ilan etmek istedim. Değerli yazarımız, aydınımız İlhami Işık Bey bugün Gelecek Partisi’ne katılıyor. Partimize katılan İlhami Işık, Genel Başkan Danışmanı olarak da yakın mesai arkadaşlarımdan biri olacak.”

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