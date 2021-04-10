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Otogarda ramazan erzağı yoğunluğu çuval çuval gıda geldi

Demirören Haber Ajansı

RAMAZAN ayının başlamasına sayılı günler kala Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda erzak yoğunluğu yaşandı. Anadolu'nun birçok ilinden İstanbul'a çuval çuval erzak getirildi.

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Ramazan ayı önümüzdeki Salı günü başlıyor. Ramazan öncesi Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda şimdiden hareketlilik başladı. İstanbul'a erzağını alıp gelen de oldu yakınlarına erzak gönderen de... Memleketlerinden çuval ve koliler dolusu erzak getirenler otogarda yoğunluk oluşturdu.

"RAMAZAN BURADA BUNLARLA GEÇECEK"

Diyarbakır'dan İstanbul'a gelen Fırat Yağlı, "Diyarbakır'dan geliyoruz. Ne varsa getirdik. Sütten, yoğurttan ete kadar her şey var bu çuvallarda. Ramazan burada bunlarla geçecek. Bütün erzağımızı aldık geldik" diye konuştu. 

Ramazan ayını İstanbul'da geçirmek isteyen Ceylan İnce, "Adana'dan geldim. Ne varsa aldık geldik. Zeytin, zeytinyağı, salça, nohut, fasulye. Her şeyi getirmeye çalıştık" dedi. 

"ERZAĞI ALDIK GELDİK, RAMAZAN BURADA GEÇECEK"

Adem Kurnaz ise, "Antep'ten geliyoruz. Çuvallar, koliler dolu. Salça, patlıcan, fındık, fıstık getirdik. Bayram geliyor biz de ramazana hazırlık diyelim. Gittik, erzağımızı aldık geldik. İnşallah Ramazan'ı burada geçireceğiz bu sene. Kurban da öyle olacak inşallah. O yüzden öncesinde gittik erzağı aldık memleketten. Gıda olarak bütün ihtiyaçlarımız görüldü" şeklinde konuştu. 

"MİLLET RAMAZAN'A HAZIRLIK YAPIYOR"

Özel bir firma yetkilisi Yunus Dal ise otogardaki yoğunluğu anlattı. Dal, "Gaziantep'ten baklava geliyor. Görüyorsunuz bulgur, simit, yoğurt, süt, yağ, peynir. Millet Ramazan'a hazırlık yapıyor. Her şey geliyor. İnsanlar memleketten erzağını aldı geldi hazırlığını yaptı" şeklinde konuştu. 

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