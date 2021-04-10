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HABER /  DÜNYA

Türkiye, Boğazlar'dan geçecek ABD savaş gemileri hakkında Moskova'ya bildirimde bulundu

RUSYA'nın Ankara Büyükelçiliği, Türkiye'nin Montrö Boğazlar Sözleşmesi uyarınca Karadeniz'e gidecek ABD savaş gemileri hakkında Moskova'ya bildirimde bulunduğunu açıkladı.

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Sputnik'e konuşan bir elçilik yetkilisi, "ABD, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin tarafı olarak sözleşmede Karadeniz'e giriş için öngörülen prosedürleri yerine getirdi. Türkiye, sözleşmeye uygun olarak Montrö'nün taraflarına ABD savaş gemilerinin Akdeniz'den Karadeniz'e gideceğini ve geri döneceğini bildirdi" diye konuştu.

Daha önce Türk Dışişleri kaynakları, ABD'nin 2 savaş gemisini Karadeniz'e göndermek için Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne uygun olarak Türkiye'ye bildirimde bulunduğunu açıklamıştı. Kaynaklar, iki geminin ayrı ayrı 14 ve 15 Nisan'da Karadeniz'e çıkıp 4 ve 5 Mayıs'ta dönmelerinin planlandığını da aktarmıştı.

Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili son günlerde yaşanan açıklama trafiği, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünkü telefon görüşmesinde de gündeme gelmişti.

Türkiye'nin Kanal İstanbul projesiyle ilgili planlarının ele aldığı bölümde Putin, bölgesel istikrar ve güvenliğin sağlanması için 1936 tarihli Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin hükümleri uyarınca belirlenen Boğazlar rejiminin korunmasının önemini vurgulamıştı.

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