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Fransızlar, Burak Yılmaz'ı manşet yaptı! Türk Marşı detayı bomba

Fransa Ligue 1'in 32. haftasında lider Lille deplasmanda Metz'i 2-0 yendi. Fransız ekibinin galibiyeti manşetlere taşındı.

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Fransa Ligue 1'de 32. haftanın açılış maçında Lille, Metz deplasmanına konuk oldu. Metz ilk yarıda bir penaltıdan yararlanamazken, Lille'e 60'ta Burak Yılmaz, 89'da Zeki Çelik golleriyle galibiyeti getiren isimler oldu.

Maç fazlasıyla ikinci sıradaki Paris-Saint-Germain'le puan farkını 6'ya çıkaran Lille, Fransız gazetelerinin manşetlerini süsledi.

"Türk Marşı"
Fransa'nın ve dünyanın önde gelen gazetelerinden L'equipe, Lille'in zaferini, "Lille'in neşesi" şeklinde verirken, spotta "Türk Marşı"nı kullandı.

"Kral döndü"
Haberin içeriğinde Türk oyuncuların performansını anlatan gazete Burak Yılmaz için, "Kral döndü" diye bahsetti.

Yusuf Yazıcı oynamadı
Lille'de Yusuf Yazıcı yeni tip corona virüse (Covid-19) yakalanması nedeniyle kadroda yer almadı. Takım arkadaşları, koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından takımla birlikte olamayan bir diğer milli yıldız Yusuf Yazıcı'yı unutmadı ve onun artık klasikleşmiş bir hale gelen gol sevinciyle, yıldız futbolcuya attıkları golden sonra selam çaktı.

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