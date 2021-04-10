BIST 1.417
DOLAR 8,15
EURO 9,70
ALTIN 457,31
HABER /  POLİTİKA

128 milyar dolar nerede? afişlerine 'Cumhurbaşkanına hakaret' soruşturması başlatıldı

KIRŞEHİR Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, bir siyasi partinin kentteki billboard ve raket afişlerinde 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçu işlendiği iddiasıyla soruşturma başlattığı bildirildi.

Abone ol

Mudanya'nın ardından, Kırşehir'de de reklam afişlerine yönelik 'Cumhurbaşkanına hakaret' soruşturması başlatıldı. Başsavcılık'tan yapılan yazılı açıklamada, kent merkezinde bir siyasi partinin logosu ile billboard ve raketlere asılan afişlerin Cumhurbaşkanına hakaret suçu içermesi nedeniyle soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Toplatılan afişlere el konulduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi: Kırşehir il merkezinde bir siyasi partinin logosu ile billboard ve raketlere asılan afişlerin içeriği itibarıyla Cumhuriyet Başsavcılığımızca Cumhurbaşkanına hakaret suçundan soruşturma başlatılmıştır.

Soruşturma kapsamında gerekli tespitler yapılarak afişlere CMK hükümleri gereğince suç delili olmaları sebebi ile el konulmuştur. El koyma işlemi afişleri asan firma yetkililerinin afişleri bulundukları yerden çıkararak kolluk kuvvetlerine teslim etmeleri suretiyle icra edilmiştir.

ÖNCEKİ HABERLER
LGS 2021 sorularında bazı değişiklikler var eğitim uzmanı madde madde anlattı
Hırka-i Şerif, ramazan ayında ziyarete açık olacak mı?
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den Recai Kutan'a ziyaret!
Fenerbahçe için Bruno Lage iddiası! İtalyanlar duyurdu
65 yaş üstü vatandaşlara yönelik 'adrese teslim e-Devlet şifresi' hizmeti başvuruya açıldı
MEB'den mesleki eğitim merkezlerini güçlendirecek yeni düzenleme
Bez dolaptaki sera polisi bile şaşkına çevirdi sevgili çift tutuklandı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan LGBTİ Türk aile yapısını bozuyor mu?" sorusuna yanıt
Der Spiegel, AB başkanlarının Türkiye ziyaretindeki protokol krizinin detaylarını yazdı
Fenerbahçe HDI Sigorta finalde
Yorumlar