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Bez dolaptaki sera polisi bile şaşkına çevirdi sevgili çift tutuklandı

Cihangir’de ihbar üzerine bir eve baskın düzenleyen Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bez dolabın içerisinde Hint keneviri serası ele geçirdi. Polisi bile şaşkına çeviren baskın kameralara yansırken, evde gözaltına alınan sevgili çift tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İstanbul’da operasyon üstüne operasyon yaparak uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayan Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, başarılı bir operasyona daha imza attı. Tomtom Mahallesi’nde önceki gün bir evde uyuşturucu yetiştirildiği ihbarını alan polis ekipleri, fiziki çalışma başlattı. Saatlerce süren çalışmaların ardından hazırlıklarını tamamlayan Beyoğlu polisi, Kapıkulu Sokak’taki eve baskın düzenledi. Baskında odaları gezen ekiplerin dikkatini içerideki bez dolaplar çekti. Dolapların içerisine bakan polis, Hint keneviri serası olduğunu gördü.

Bez dolaptaki sera polisi bile şaşkına çevirdi
Polisi bile şaşkına çeviren baskında, saksı içerisinde toplamda 23 Hint keneviri ele geçirdi. Aramalara devam eden Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 2 adet hassas terazi, çok sayıda şeffaf kilitli poşetler, poşetleme ve ambalaj için kullanılan sıcak baskı aleti, 14 adet satış için hazır paketlenmiş uyuşturucu madde, 150 gram kurutulmuş dalları kesilmiş Hint keneviri, 25 gram kenevir tohumu ve Hint keneviri üretimi için kullanılan materyaller bulundu. Baskın anı ise kameralara yansıdı.

Hint keneviri yetiştiren sevgili çift tutuklandı
Aramaların ardından evde etkisiz hale getirilen sevgili çift Hande G. ve Rauf İ. gözaltına alındı. Emniyette 2 adet “başkasına ait kimlik bilgilerinin kullanılması”, “Dolandırıcılık”, “İş yerinden Kurumdan Hırsızlık” ve 2 adet “uyuşturucu kullanmak” suçlarından kaydı bulunan Rauf İ. ve sevgilisi Hande G. ifadelerinin alınması ve adli işlemlerinin yapılmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan çift tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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