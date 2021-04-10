BIST 1.417
DOLAR 8,15
EURO 9,70
ALTIN 457,31
HABER /  SPOR  /  FENERBAHÇE

Fenerbahçeli Melissa Teressa Vargas Türk oldu kimliğini Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi

Fenerbahçe'nin Kübalı voleybolcusu Melissa Teressa Vargas, Türk vatandaşı oldu. Vargas'a Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartını bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da bulunan Vahdettin Köşkü'nde Türkiye Voleybol Federasyonu’nu kabul etti. A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Nedim Özbey, İspanya'da geçirdiği rahatsızlığın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile ambulans uçakla Türkiye'ye getirilip sağlığına kavuşmuştu.

A Milli Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Nedim Özbey, İspanya'da geçirdiği rahatsızlığın ardından desteklerini eksik etmeyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

Melissa Teressa Vargas Türk vatandaşlığına geçti
Heyette bulunan Küba vatandaşı  ve Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Melissa Teressa Vargas Türk vatandaşlığına geçti, Vargas bundan sonra milli takım için de ter dökecek. Vargas'a Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartını bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
Dünyaca ünlü voleybolcular Naz Aydemir Akyol ile Eda Erdem Dündar da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a voleybola olan desteklerinden dolayı teşekkür etti.

ÖNCEKİ HABERLER
Kahramanmaraş'ta aranan 94 kişi yakalandı
İnce'den Montrö bildirisi çıkışı: Kumpas ortaya çıkmıştır
Fenerbahçe'de Gustavo ve Sosa polemiği! Tartışma alevleniyor
UEFA duyurdu! Milli Takım'a taraftar müjdesi
Fenerbahçe'de operasyon kapıda! 10 futbolcunun bileti kesildi
AK Parti milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı'dan 'laiklik' çıkışı! Yeni bir tartışma başlattı
13 milyon emekliye bayram müjdesi! Ödeme tarihleri belli oldu
Belhanda bombası! Galatasaray kovdu Beşiktaş istiyor
İngilizler duyurdu! Galatasaray'dan Patrick van Aanholt'a 3 yıllık teklif
Bildiri yayınlayan emekli amiraller soruşturmasında ilk ifadeler ortaya çıktı!
Yorumlar