Der Spiegel, AB başkanlarının Türkiye ziyaretindeki protokol krizinin detaylarını yazdı

Alman Der Spiegel dergisi, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Leyen ve AB Konseyi Başkanı Michel'in Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeleri sırasında yaşanan protokol olayıyla ilgili Türkiye'nin suçu olmadığını olayın kaynağının 'Michel ve Leyen arasındaki anlaşmazlık' olduğunu yazdı.

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Der Spiegel dergisinin internet sitesinde yer alan 'AB dünya sahnesinde kendini nasıl gülünç duruma düşürüyor' başlıklı değerlendirmede, "AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Türkiye ziyareti sırasında kandırıldı. Hata ev sahibi Erdoğan'da değil, Konsey Başkanı Charles Michel'deydi. Tuhaf bir güç mücadelesinin sahneleri" ifadeleri yer aldı.

'Fiyasko' nitelemesi

Yaşanan protokol olayının 'fiyasko' olarak nitelendirildiği değerlendirmede, bu fiyaskonun sorumlusunun Michel ve Leyen arasındaki anlaşmazlıklar olduğu kaydedildi.

Değerlendirmede, Ursula von der Leyen ile Charles Michel arasında aylardır özellikle dış politika konusunda 'belirgin bir didişme' olduğu öne sürülerek, Michel'in AB zirvelerine ev sahipliği yapmaktan daha fazlasını istediği, Leyen'in ise ticaret ve düzenleyici gücüyle dünyayı gölgede bırakan bir jeopolitik komisyona liderlik etmek istediği iddiası yer buldu.

Ankara'ya Kovid-19 nedeniyle Ursula von der Leyen'in protokol memurlarının gelmediği, onun yerine Michel'in protokol memurlarının geldiği ve buradaki ayarlamaların o memurlar tarafından yapıldığı ifade edildi.

"Daha önce de benzer durum yaşandı"

Spiegel'deki değerlendirmede mart ayı sonunda en son AB'nin çevrim içi zirvesinden sonra Michel'in ekibinin yayınladıkları bir fotoğraf örnek gösterilerek 27 devlet ve hükümet başkanının tümünün Michel'in yanında, diğerlerinin dört katı büyüklüğünde görülebildiği ancak o fotoğraflarda Ursula von der Leyen'in görülmediğine yer verildi.

Dergideki değerlendirmede, Ankara'daki protokol olayından önce tarafların çalışma yemeğinde bir araya geldikleri ve burada da bir protokol gerginliğinden son anda dönüldüğü belirtilerek, Türk protokol çalışanlarına övgüde bulunuldu.

Yemekte Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sadece Charles Michel'in oturacakları koltukların diğer koltuklardan belirgin bir şekilde büyük olduğunun görüldüğü ve Leyen'in bir danışmanın bunu fark ederek durumu Türk tarafına bildirdiği ve Külliye'deki protokolün, derhal koltuğu değiştirerek Ursula von der Leyen'e de büyük bir koltuk tahsis ettikleri kaydedildi.