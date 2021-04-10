UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2020) ev sahipliği yapacak 12 şehirden 8'inde karşılaşmalar seyircili oynanacak. Buna göre, Türkiye'nin Bakü'de oynayacağı Galler ve İsviçre maçlarına yüzde 50 kapasite ile taraftar alınacak.

Abone ol

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, turnuvanın gerçekleştirileceği şehirlerdeki statlara farklı kapasitelerde seyirci alınacak. Buna göre, Budapeşte yüzde 100, Saint Petersburg ve Bakü yüzde 50, Amsterdam, Bükreş, Kopenhag ve Glasgow yüzde 25-33, Londra ise yüzde 25 kapasite oranında seyirciye izin verecek.

Bilbao, Dublin, Münih ve Roma şehirlerinin seyirci ve ev sahipliği durumları 19 Nisan'da belli olacak. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının seyrine göre izleyici kapasiteleri artırılabilecek. Turnuvayı izlemek isteyen seyirciler, ev sahibi şehirlerdeki Kovid-19 kısıtlamalarına tabi olacak, bilet sahiplerine herhangi bir muafiyet uygulanmayacak.

Bakü'de oynanacak maçlar seyircili

A grubunda yer alan A Milli Futbol Takımı'nın grubunda, İtalya, Galler ve İsviçre yer alıyor. Milliler, 11 Haziran 2021'de turnuvanın açılış maçında İtalya ile İtalya Roma Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak. Milliler sonrasında 16 Haziran 2021'de Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Olimpiyat Stadı'nda Galler'i, aynı statta 4 gün sonra İsviçre ile oynayacak. Bakü'deki maçlara ise yüzde 50 kapasitede seyirli alınacak.

Türkiye - Galler (16 Haziran 2021)

İsviçre - Türkiye (20 Haziran 2021)

İtalya maçı belirsiz

UEFA'nın aldığı karara göre, Milliler'in İtalya ile Roma'da oyanayacağı karşılaşmanın seyircili oynanıp oynanmayacağı 19 Nisan'da belli olacak.