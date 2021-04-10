Fenerbahçe'de sezon sonu için geniş çaplı ayrılık listesi hazırlandı. Fenerbahçe yönetimi, sezon sonunda 10 futbolcuyla yollarını ayırma kararı aldı.

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Sezona mutlak şampiyonluk hedefiyle başlayan ve 18 transfer yapan Fenerbahçe, son yıllardaki kötü gidişe bu sezon da dur diyemedi. Erol Bulut'un ayrılığı sonrası galibiyetle başlayan Emre Belözoğlu'nun takımı Yeni Malatya karşısında 1-1 beraberlikle ayrılarak zirve yolunda kayıp yaşadı. İlk olarak Erol Bulut'a cezayı kesen sarı lacivertliler, takımın başına Emre Belözoğlu'nun gelmesiyle de beklenen oyunu ortaya koyamadı. Nitekim son düzlüğe girilirken Yeni Malatyaspor deplasmanında da hayati bir puan kaybeden Kanarya'da, bazı oyuncuların üzeri çizildi.

10 futbolcu gönderilecek

Sarı lacivertlilerde gelecek sezon yeni bir yapılanmanın planları yapılırken, 10 futbolcu gönderilerek kadroda yer açılacak. Sezon başında kadroya katılan bazı isimlerin de olduğu bu listede Fenerbahçe, kimini bonservis bedeliyle kimini kiralık kiminin de sözleşmesini feshederek göndermek istiyor. Kanarya, gelecek sezona forvet ve savunma bölgesine takviye yaparak başlamak istiyor.

Harun Tekin

Altay Bayındır'ın yükselen performansının ardından kalesinden uzak kalan Harun Tekin ile devam edilmeyecek. 2018 yılında Bursaspor'dan 2.75 milyon Euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye gelen Harun, 3+1 yıllık sözleşmeye imza attı. Fenerbahçe, 1 yıllık opsiyonu da bulunan 31 yaşındaki kaleci ile yola devam etmeyecek.



Papis Cisse

Gelecek sezon özellikle hücum bölgesine transfer yapacak F.Bahçe, bu bölgedeki Cisse ile yollarını ayıracak. 35 yaşındaki golcü sarı-lacivertlilerle 24 maça çıkarken 4 gol attı ve 2 asist üretti. Senegalli yıldızın haziran ayında sözleşmesi bitmesine karşın, yeni mukavele teklif edilmeyecek.

Mauricio Lemos

Yaz transfer döneminde kadroya dahil edilen Lemos, sarı-lacivertlilerde beklentilerin altında kaldı. 25 yaşındaki stoper, verilen şansları iyi kullanamadı ve kulübede kendisine yer buldu. 2023'e kadar sözleşmesi bulunan Uruguaylı defansın bir başka kulübe kiralanması veya satılması planlanıyor.

Kemal Ademi

Devre arasında Fatih Karagümrük'e kiralanan Kemal Ademi ile, uygun alıcı çıkması durumunda yollar ayrılacak.

Ferdi Kadıoğlu

Fenerbahçe'nin 2018 yılında kadrosuna kattığı Ferdi Kadıoğlu, çubuklu forma ile bulduğu şanslarda kimi zaman kendini ispatladı kimi zaman ise beklenenlerin altında kaldı. Sarı lacivertliler güncel piyasa değeri 4.80 milyon Euro olan 21 yaşındaki oyuncuyu, bonservisi karşılığında göndermek istiyor.

Mija Zajc

Fenerbahçe'nin 2019'da kadrosuna kattığı Mija Zajc, sarı lacivertlilerde hayal kırıklığı yaşattı. Genoa'da kiralık olarak forma giyen ve sezon sonu dönecek olan Sloven oyuncu, gelecek sezon planlara dahil edilmedi. 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncu için gelecek tekliflere sıcak bakılacak.

Marcel Tisserand

Sezon başında Wolfsburg'dan 4 milyon Euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye gelen Marcel Tisserand, Süper Lig performansıyla sınıfta kaldı. Sarı lacivertli formayla çıktığı maçlarda özellikle savunma yönünde yaptığı hatalarla takımının gol yemesine sebep oldu. Nitekim son haftalarda formasından uzak kalan Kongolu oyuncu için, menajerler aracılığıyla kulüp aranıyor. 28 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi 2023'te sona erecek.





Michael Frey

Sezon başında Belçika'nın Waasland-Beveren takımına kiralanan Frey, burada 28 maça çıkarken 12 gol ve 3 asistlik performans gösterdi. Sarı-lacivertliler teklif gelmesi halinde İsviçreli santrforla yollarını ayıracak.

Zanka

Danimarka ekibi Kopenhag'a kiralanan Zanka, burada 21 maça çıktı ve 1 gol attı. 30 yaşındaki stoper, ülkesinde kalmaya sıcak bakıyor.



Samatta

1 yıllığına kiralanan ve sözleşmesinde 6 milyon euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu bulunan Mbwana Samatta, her ne kadar Denizlispor maçını kazandıran isim olsa da, genel olarak performansıyla sınıfta kaldı. 28 yaşındaki forvet bu sezon F.Bahçe'de 27 maça çıkarken sadece 6 gol atabildi. Tanzanyalı golcüye bu fiyatı veren bir takım çıkarsa yollar ayrılacak.