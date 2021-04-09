Koronavirüse yakalanan Daniele De Rossi hastaneye kaldırıldı
İtalyan futbolunun önde gelen isimlerinden Daniele De Rossi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele ediyor.Abone ol
Geçtiğimiz günlerde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan Daniele De Rossi, hastaneye yatırıldı.
İtalya basınında yer alan haberlere göre; 37 yaşındaki eski futbolcu solunum problemlerinin artması sonucu hastaneye kaldırıldı.
De Rossi, İtalya A Milli Futbol Takımı'nda Roberto Mancini'nin yardımcılığını yapıyor. Dünya Kupası Elemeleri'nin ardından Gökmavililer'de futbolcuların da aralarında olduğu 20 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı.