Koronavirüse yakalanan Daniele De Rossi hastaneye kaldırıldı

Geçtiğimiz günlerde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan Daniele De Rossi, hastaneye yatırıldı.

İtalya basınında yer alan haberlere göre; 37 yaşındaki eski futbolcu solunum problemlerinin artması sonucu hastaneye kaldırıldı.

De Rossi, İtalya A Milli Futbol Takımı'nda Roberto Mancini'nin yardımcılığını yapıyor. Dünya Kupası Elemeleri'nin ardından Gökmavililer'de futbolcuların da aralarında olduğu 20 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı.