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Koronavirüse yakalanan Daniele De Rossi hastaneye kaldırıldı

İtalyan futbolunun önde gelen isimlerinden Daniele De Rossi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele ediyor.

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Geçtiğimiz günlerde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan Daniele De Rossi, hastaneye yatırıldı.

İtalya basınında yer alan haberlere göre; 37 yaşındaki eski futbolcu solunum problemlerinin artması sonucu hastaneye kaldırıldı.

De Rossi, İtalya A Milli Futbol Takımı'nda Roberto Mancini'nin yardımcılığını yapıyor. Dünya Kupası Elemeleri'nin ardından Gökmavililer'de  futbolcuların da aralarında olduğu 20 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı.

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