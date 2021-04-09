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Galatasaray'dan Patrick van Aanholt'a teklif

Galatasaray, Crystal Palace’la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 30 yaşındaki Hollandalı futbolcuPatrick van Aanholt’a 3 yıllık sözleşme teklif etti.

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Galatasaray, Crystal Palace forması giyen Patrick van Aanholt transferi için devrede.

SkySports'un haberine göre; sarı-kırmızılılar, Crystal Palace'ın savunma oyuncusuna üç yıllık sözleşme teklif etti. Haberde; Galatasaraylı yöneticiler ile oyuncunun menajeri arasında bonservissiz transfer için yaz aylarında görüşmelerin devam edeceği belirtildi.

Van Aanholt'un sezon sonunda İngiliz kulübüyle sözleşmesi sona erecek ve kulüplerle görüşme yapabilecek. 30 yaşındaki Hollandalı futbolcu, 2017'de Sunderland'den 9 milyon Sterlinle Crystal Palace'a imza attı. 100'den fazla maça çıkan Hollandalı futbolcu 14 gol attı.

Crystal Palace'ta Christian Benteke, Andros Townsend, James McArthur ve Tyrick Mitchell dahil olmak üzere toplam 15 oyuncunun kontratları bu yaz sona erecek.

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