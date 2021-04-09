Türkiye 9 Nisan 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 33.454'e çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. 24 saatlik verilere göre; 2408'i semptomatik olmak üzere 55 bin 791 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 3 milyon 745 bin 657'ye yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 253 kişi daha hayatını kaybetti.

Bugünkü iyileşen sayısı 35 bini geçti

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 35 bin 786 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 3 milyon 268 bin 678'e yükseldi. Toplam test sayısı 40 milyon 994 bin 845'e yükselirken, ağır hasta sayısı 2 bin 658 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,1 oldu.

Vaka sayıları düne göre düştü

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 258 kişi hayatını kaybederken, 2316'ya semptomatik olmak üzere 55 bin 941 yeni vaka tespit edilmişti.