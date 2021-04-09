Artış sürüyor! ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 560 bini geçti

ABD'de yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1009 artarak 560 bin 127'ye çıktı. Ülkede 112 milyondan fazla kişiye ilk doz, 66 milyonu aşan kişiye ise ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

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Johns Hopkins Üniversitesinin Kovid-19 verilerine göre, ülkede virüs tespit edilenlerin sayısı, bir günde 79 bin 744 artarak 31 milyon 3 bin 585'e yükseldi. Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 1009 artarak 560 bin 117'ye yükseldi.

California 3 milyon 690 binden fazla vaka ve 60 bin 129 ölümle ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 2 milyon 819 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 104 binden fazla vakayla Florida izliyor.

66 milyondan fazla kişiye ikinci doz aşı yapıldı

ABD'de Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, 112 milyondan fazla kişiye ilk doz, 66 milyonu aşan kişiye ise ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Salgında vaka ve ölü sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'nin ardından 13 milyon 279 bini aşkın vakayla Brezilya ve 12 milyon 60 binden fazla vakayla Hindistan geliyor.

Kovid-19 kaynaklı can kaybında ise ABD'yi 345 bini geçen ölü sayısı ile Brezilya, 206 binden fazla ölümle Meksika izliyor.